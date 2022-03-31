Mustafa Sağyaşar’ın 70. Sanat Yılı Konseri Karalar: “Adana’nın gururusun, iyi ki varsın, seni çok seviyoruz”

Adanalı, sanat musikisinin usta ismi Mustafa Sağyaşar, 70. Sanat Yılı nedeniyle, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda konser verdi.

Mustafa Sağyaşar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve eşi Nuray Karalar’ın da katıldığı konserde, birbirinden sevilen eserlerini hemşehrileri için söyledi.

Adana’da, hemşehrileriyle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Mustafa Sağyaşar, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti.

Usta sanatçıya sahnede çiçek ve plaket veren Başkan Zeydan Karalar da, “Çok çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Mustafa Ağabey bizi kırmadı. Bu konseri 3 yıldır hayal ediyorum. Daha önce yapacaktık ama araya pandemi girdi, bugüne nasip oldu. Ben çok duygulandım, seni çok seven bir aileyiz. Adana’nın gururusun, iyi ki varsın. İnşallah 100. yılını da kutlarız. Her yıl sanat yıldönümünde 1 saatliğine de olsa burada olmanı isteriz. Seni çok seviyoruz” dedi.

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