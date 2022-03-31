Kadını tekme ve yumrukla darbeden kişi kayınbiraderi çıktı Genç kadını cezaevindeki kocasını ziyarete gitmediği için darp etmiş Darp mağduru kadın kayınbiraderinden şikayetçi olmadı

Adana’da bir kadının tekme ve yumruklarla darp edildiği anlar cep telefonuna yansırken, genç kadını cezaevindeki kocasını ziyarete gitmediği için kayınbiraderinin dövdüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde 29 Mart günü meydana geldi. İddiaya göre, otoparkta bir kadın ve erkek tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce erkek arkasını dönüp gitmek istedi, ancak kadın erkeğin arkasından gidip konuşmaya devam etti. Bunun üzerine dönen erkek şahıs, kadına önce tekme atıp daha sonra da yumrukla vurdu. Herkesin gözü önünde olan bu olaya etraftaki 3 kişi müdahale etti. Şahısların araya girmesiyle kavga büyümeden bitti. Taraflar olay yerinden ayrılarak farklı yönlere gitti. Bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından anbean görüntülendi.



Cezaevindeki kocasını ziyaret etmediği için darp edildi

Olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, darp edilen kadına ulaştı. Kadının isminin Tuba Y. (31) olduğu öğrenildi. Genç kadını tekme ve yumruklarla darp eden kişinin ise kayınbiraderi olduğu belirlendi. Kayınbiraderinin genç kadını cezaevindeki kocasını ziyarete gitmediği için darp ettiği öne sürüldü. Genç kadın, kayınbiraderinden şikayetçi olmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.