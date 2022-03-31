Tufanbeyli Belediyesinden memura yüzde 100 sosyal denge artışı

Tufanbeyli Belediyesinde memura yüzde 100 sosyal denge artışı sağlandı.

Belediye Başkanı Remzi Ergü, MemurSen'e bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası arasında ‘Sosyal Denge Tazminatı’ sözleşmesini 2022 yıllı için yüzde 100 olarak artış yaparak yeniledi.

19 memur ve sözleşmeli personele bin TL zam yapıldı. Başkan Ergü yaptığı açıklamada, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de içinde bulunduğu ekonomik zorlukların üstesinden güç birliği ile geleceğiz. Her birimiz elimizden gelenin fazlasını yaparak daha mutu huzurlu bir Tufanbeyli için elimizden geleni yapıyoruz. Bu bağlamda memurlarımızın haklarını korumak ve sağlıklaştırmak adına Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası arasında ‘Sosyal Denge Tazminatı’ sözleşmesi 2022 yıllı için yüzde 100 olarak artış yaparak yeniledik. Hayırlı olsun” dedi.

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