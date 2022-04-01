Adana´da gümrük kaçağı 8 milyon 950 bin makaron ele geçirildi

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 8 milyon 950 bin makaron ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelinde bazı adreslere baskınlar düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 8 milyon 950 bin makaron ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiklerin adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1´i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-04-01 09:49:02



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