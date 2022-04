Akgün: 'Çöpler tesis olmayan bölgede ortaya çıktı' denilen yerde izinli 6 işletme var

Nuri PİRCan ÇELİK/ADANA, (DHA)ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü İzleme ve Çevreme Denetimi Dairesi Başkanı Barış Ecevit Akgün, İngiltere'de GPS cihazı takılıp çöpe atılan poşetin, diğer çöplerle birlikte Adana'da geri dönüşüm tesisi olmayan bir bölgede ortaya çıktığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bölgede de her ne kadar herhangi bir geri dönüşüm tesisi olmadığı iddia edilse de bakanlığımız tarafından izin belgesi, geçici faaliyet belgesi, atık ithalatçı kayıt belgesi verilmiş olan 6 işletme bulunmakta" dedi.

İngiltere'de GPS takip cihazı yerleştirilip çöpe atılan poşetin, diğer çöplerle birlikte Adana'da geri dönüşüm tesisi olmayan bir bölgede ortaya çıktığı iddialarına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı. Ankara´dan gelen özel ekip, İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte denetim yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü İzleme ve Çevreme Denetimi Dairesi Başkanı Barış Ecevit Akgün, denetimler sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı. İddiaları yalanlayan Akgün, atıkların bulunduğu bölgede bakanlık tarafından izinli 6 geri dönüşüm tesisi bulunduğunu kaydetti. Atıkların ithalatı ve geri dönüşüm süreciyle ilgili bilgiler veren Akgün, "Çöp ithal edilmesi veya tehlikeli atık ithal edilmesi söz konusu değildir. İthalatlar da sadece bakanlığımızdan geri dönüşüm konusunda geçici faaliyet belgesi, çevre izin, lisans belgesi veya atık ithalatı için kayıt belgesi alan işletmeler tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Şu an bölgede yaptığımız denetimde Adana ilinde geri dönüşüm ve ithalat kayıt belgesi olan tesislerin denetimlerini yapıyoruz. Haberde geçen bölgede de her ne kadar herhangi bir geri dönüşüm tesisi olmadığı iddia edilse de bakanlığımız tarafından izin belgesi, geçici faaliyet belgesi, atık ithalatçı kayıt belgesi verilmiş olan 6 işletme bulunmakta. Atık ithalatı konusunda kontrollerimizi 17 ilimizdeki 27 gümrük bölgesinde yapıyoruz. Gezici kontrollerin yanı sıra gerekirse elemental analizler de yapmak suretiyle atıkların mevzuatta izin verilen atıklardan olup olmadığına ilişkin kontrollerimizi yapıyoruz. Gümrük bölgesinden çıkıştan itibaren de atığın lisanslı geri kazanım tesisine gelip gelmediğine ilişkin kontrollerimizi yine mobil atık takip sistemlerimizle tesise kadar online olarak izleyebiliyoruz" dedi.

GEÇEN YIL 8 MİLYON TL PARA CEZASI UYGULANDI

Geçen yıl benzer iddialar üzerine 318 tesiste denetim yaptıklarına değinen Akgün, şunları söyledi:

"Gerekli çevre izni olmadan faaliyet gösterdiğini tespit ettiğimiz 30 işletmeyi faaliyetten menetmiş ve 8 milyon TL idari para cezası uygulamıştık. Gene denetimlerde Adana´da kanal boyu ve muhtelif yerlere atık döktüğünü tespit ettiğimiz şahıslar hakkında da suç duyurusunda bulunmuştuk. 2021 yılında yaptığımız düzenlemeyle özellikle geri dönüşüm değeri nispeten düşük olan karışık plastik atıkların ithalatını yasakladık. Böylece daha temiz, geri kazanım verimi yüksek olan atıkların geri dönüşüm amacıyla ithalatını sağlamış olduk. Yine yaptığımız yasal düzenlemelerle geri dönüşüm tesislerine ilişkin ek kriterler getirdik. Aynı zamanda çevre kirliliği konusunda teminat getirdik. Yine atıkların içerisinde kontaminasyon sınırını yüzde 1 ile sınırlandırdık. Yine geçtiğimiz süre zarfında özellikle geçen ay Adana ilinde çevreye gelişigüzel dökülen ve yakılan atıkların toprak kirliliğine neden olduğu ve bu topraklardaki kimyasalların limit değerinin 400 katı üzerinde olduğuna ilişkin iddialar da yer almaktaydı. Şubat ayında bakanlığımızın denetim ekipleri yine bölgedeydi. İl Müdürlüğümüzün ekipleriyle beraber bölgede yine haberde geçen 11 koordinattan hem referans hem de kirli olduğu iddia edilen alanlardan numune aldık. Bütün çevre laboratuvarlarını yetkilendiren bakanlığımızın çevre referans laboratuvarında inceleme yaptık. Burada yaptığımız analizlerde de Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği´nde verilen jenerik kirletici sınır değerlerinin üzerinde bir kirlilik olmadığını, çevre ve insan sağlığı açısından da herhangi bir tehlike olmadığını tespit ettik." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Can ÇELİK

2022-04-01 11:06:29



