ADANA, (DHA)TÜRK sinemasının en prestijli festivallerinden 29'uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 12-18 Eylül'de yapılacak.
Her yıl heyecanla beklenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali´nde bu yıl filmler; Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması olmak üzere toplam 5 kategoride yarışacak. Yarışma yönetmelikleri ve başvuru bilgilerine festivalin internet sitesinden ulaşılabilecek.
Altın Koza Film Festivali´nin, Türk sinemasının gelişimine katkı sağlayan, prestijli ve çok önemli kültür-sanat şöleni olduğunu belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "29'uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, gerek Adana´nın tanıtımına gerek ülkemizde sinema sanatının gelişimine önemli katkı sağlayacaktır. Altın Koza Film Festivali´ni pandemi gibi bir olumsuzluğa rağmen ara vermeden hayata geçiriyor olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
Büyükşehir Belediyesi´nce 12-18 Eylül'de yapılacak 29'uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında dünya sinemasının seçkin örnekleri, özel gösterim bölümleri, sinema sempozyumu, atölyeler, sergiler ve söyleşiler yer alacak. (DHA DHA-Kültür Sanat Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2022-04-01 11:28:37
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