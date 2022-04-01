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Öğrenci projeleri yarıştı 4. Sanayiye Uygulanabilir Öğrenci Projeleri Yarışması ödülleri verildi

İHA

Öğrenci projeleri yarıştı 4. Sanayiye Uygulanabilir Öğrenci Projeleri Yarışması ödülleri verildi

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Eğitim Desteği kapsamında, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (AOSB) tarafından ortaklaşa düzenlenen “4. Sanayiye Uygulanabilir Öğrenci Projeleri Yarışması” ödülleri törenle verildi.
AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, Seyhan Salonu'nda pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen törenin açılışındaki konuşmasında, bu yıl 4’ncüsü düzenlenen yarışmanın önemine dikkati çekerek, “2019’da ilkini gerçekleştirdiğimiz yarışmamız vesilesiyle gelecekte bu topraklarda bir şeyler inşa edecek zihinleri görmek çok değerli” dedi.
Bölgede açılan her fabrikanın heyecan verdiğine vurgu yapan Akpınar, öğrencilere seslenerek, “Tıpkı bu fabrikalar gibi sizleri de geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz. Sizler ara elemen değil, aranan elemanlarsınız. Fikirlerinizle, cesaretinizle bu yarışmaya katılımınızdan dolayı hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. İnşallah sizleri gelecekte bu topraklarda hizmet ediyor olarak görebileceğiz” diye konuştu.
Akpınar, bölge sanayicilerinden Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum başta olmak üzere yarışmaya destek veren tüm sanayicilere teşekkür ederek, MYO’nun yönetimi ve hocaları, jüri üyeleri, öğrenciler ve yarışmanın gerçekleşmesine katkı sunan Bölge Müdürlüğü çalışanlarını da tebrik etti.
Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Berberoğlu ise birçok yarışmaların düzenlendiğini ancak, bunların sürekliliğinin önemli olduğunu belirterek, “Bu çalışmalar ülkemizin geleceğini şekillendirecek genç arkadaşlarımızın ufuklarının açılması açısından çok değerli. Dereceye giren arkadaşlarımızın yanı sıra katılım sağlayan 101 projenin sahiplerini de tebrik ediyor, emek verenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan da üniversitelerinde önlisans düzeyinde bir ilk olan "Sanayiye Uygulanabilir Öğrenci Projeleri Yarışması"nın çıkış hikayesinden söz ederek konuşmasına başladı.
Yarışmanın amaçlarına da dikkati çeken Prof. Dr. Bozdoğan, yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin AOSB tarafından karşılanmasının kendilerini oldukça memnun ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
“Bu yıl Elektrik programından 29 proje, elektronik teknolojisi programından 35 proje, makine programından 10 proje, tekstil teknolojisi programından 21 proje ve CBS programından 6 proje olmak üzere toplam 101 adet adet proje başvurusu yapılmıştır. Proje yarışmasına katılan tüm öğrencilerimizin projelerinde kullanmış oldukları materyaller "YÖK Eğitim Desteği" ile karşılanmıştır.”
Yarışmada, Elektronik Teknolojisi Programından Emre Gül birinci, Elektrik Programından Azmi Kaan Karaca, Yusuf Kaan Atakay ve Berke Yiğit Yıldırır ikinci, Elektronik Teknolojisi Programından Doğucan Söymer ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Umut veren projeler
İlk 3’e giren öğrenciler, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar tarafından davet edildikleri sahnede, projelerine ilişkin bilgi verdiler. Yarışmanın birincisi Emre Gül, “Damlaya Damlaya Göl Olur” adlı enerji tasarrufuna ilişkin projesi hakkında bilgi verirken, “Fabrikalarda çalışan makinelerin motoruna paralel bir dinamo eklenerek elektrik üretilebilir. Ürettiğimiz bu elektrikle lambaların ve havalandırma fanlarının güç ihtiyacını karşılayabiliriz. Bu yaklaşımla elektrikten tasarruf ve kar etmiş oluruz” dedi.
Yarışmanın ikincisi Azmi Kaan Karaca ise “ Otomatik Ateş Ölçer” adlı projesiyle Corona virüsten korunmaya yönelik önlem almak için alışveriş merkezi
iş merkezi gibi yerlerde insan gücü kullanılarak ateş ölçümü yapıldığını anımsatarak, bu ölçümü otomatik hale getirip, tasarruf etmeyi amaçladıklarını bildirdi.
“Akıllı Otopark Sistemi” ile üçüncü olan Doğucan Söymer de, “Çok fazla sürücü aynı otoparkı kullanmak istediğinde park alanlarında kaynak yönetiminden kaynaklı bir takım sorunlar meydana gelmektedir. Bu projede sürücülerin hak ihlaline engel olacak şekilde otomasyona dayalı bir otoparkın yönetimi yapılmaktadır” dedi.
Yarışmanın mansiyon ödüllerinde ise Coğrafi Bilgi Sistemleri Programından Muhammet Emin Tekin ve Nevin Kaya birinci, Makine Programından Cihat Çalışkan ve Esma Sultan Keleş ikinci, Tekstil Programından Zehra Yılmaz ise üçüncü oldu.

CV Yarışması düzenlendi
Mezun olan öğrencilerinin iş başvuruları sırasında etkin ve etkileyici bir CV hazırlamalarının önemine vurgu yapmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen CV hazırlama yarışmasında ise Makine Programından Cihat Çalışkan birinci, Tekstil Teknolojisi Programından Sinan Cem Kozan ikinci, aynı programdan Ayten Alptekin ise üçüncülük ödülünü kazandı.
Konuşmaların ardından proje yarışması ve CV yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Ç.Ü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Berberoğlu, AOSB Denetleme Kurulu Üyesi Mustafa Fidan, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ile diğer davetliler tarafından verildi.
Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum’un da katıldığı törende ayrıca, eserlerin değerlendirilmesine katkı sunan sanayiciler ve Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden Feridun Kara, İlker Kırıt, Nilüfer Buyurgan, Neriman İçer, Gözde Turan İnce, Uğur Kahyaoğlu, Arif Şener, İrem Çetin ve Hamit Yüzereroğlu’ ile CV yarışmasına desteklerinden dolayı AOS İK Müdürü Özgen Dündar’a AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan tarafından teşekkür plaketi verildi.

Endüstri 4.0 Sürecinde Kariyer Mimarlığı
Ödül töreninin ardından “Endüstri 4.0 Sürecinde Kariyer Mimarlığı” başlıklı panel gerçekleştirildi. Doç. Dr. Yusuf Ziya Halefoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen panele, Kastamonu Entegre Fabrika Direktörü Ergin Turan, Abdioğulları A.Ş İnsan Kaynakları Müdürü Işık Gül Özdoğan ile Girişimcilik Ekosistem Derneği Başkanı Esra Özden konuşmacı olarak katıldı. Öğrencilere kariyer hayatlarına ilişkin altın değerinde öğütlerde bulunan ve kendi deneyimlerinden örnekler veren konuşmacılar, katılımcıların sorularını da yanıtladılar.

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