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29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Adana polisi bir eve yaptığı operasyonda 29 bin uyuşturucu hap ele geçirdi Tutuklanan zanlının, valizi tanımadığı birinin verdiğini içinde uyuşturucu hap olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi

İHA

Adana polisi bir eve yaptığı operasyonda 29 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Tutuklanan zanlının, valizi tanımadığı birinin verdiğini içinde uyuşturucu hap olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Adana polisi bir eve yaptığı operasyonda 29 bin uyuşturucu hap ele geçirdi Tutuklanan zanlının, valizi tanımadığı birinin verdiğini içinde uyuşturucu hap olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi

Adana polisi bir eve yaptığı operasyonda 29 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Tutuklanan zanlının, valizi tanımadığı birinin verdiğini içinde uyuşturucu hap olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, H.M.A.’nın (37) adresine baskın yaptı. Evde narkotik köpek Hulk ile arama yapıldı. Hulk’un evdeki bir valize tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan H.M.A., emniyetteki ifadesinde valizi tanımadığı bir kişiden aldığını ve içinde ne olduğunu bilmediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Narkotik polisi, valizi veren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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