Evindeki valizden 29 bin uyuşturucu hapla yakalandı

Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin bir eve düzenlediği operasyonda valiz içerisinde 29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi Suriye uyruklu Halid el-Muhammed Ali (37) tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi´ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği `Hulk´ ile arama yaptı. Aramalarda valiz içerisinde 29 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Ev sahibi Suriye uyruklu Halid el-Muhammed Ali gözaltına alındı. Ali emniyetteki ifadesinde, valizi tanımadığı bir kişiden aldığını ve içinde ne olduğunu bilmediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-04-02 10:30:09
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