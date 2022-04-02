Annesini öldüren şüpheli tutuklandı; azmettirdiği öne sürülen eski eş serbest kaldı



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da tartıştığı annesi Ayşe Okuyucu´yu (40) tabancayla vurarak öldüren Kemal Bozkurt (23), tutuklandı, azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan babası Hazret Bozkurt ise adli kontrolle serbest kaldı.

Bozkurt ifadesinde annesinin boşanmadan önce babasını aldattığını düşündüğünü öne sürerek, "Başımızı öne eğmişti. Yolda görünce tabancayla vurdum" dediği ortaya çıktı.

Olay, 31 Mart günü saat 18.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi 3108 Sokak´ta meydana geldi. Kemal Bozkurt, 3 yıl önce babasından boşanan ve kendilerinden ayrı yaşayan annesi Ayşe Okuyucu´nun oturduğu eve gitti. Bozkurt, dayısı ile birlikte kaldığı evin önünde karşılaştığı annesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Bozkurt, belindeki tabancayı çıkararak annesine 9 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar Okuyucu´nun boyun, göğüs, kol ve karın kısmına isabet etti. Okuyucu kanlar içerisinde yere yığılırken, Bozkurt ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, Ayşe Okuyucu´yu, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Ayşe Okuyucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Annesini vurduktan sonra ara sokaklarda kaçarak izini kaybettirmeye çalışan Bozkurt, o sırada izinli olan özel harekat polisi tarafından yakalandı.

BABASI DA GÖZALTINA ALINDI

Polis, cinayeti azmettirdiğini değerlendirdiği baba Hazret Bozkurt´u da gözaltına alıp, emniyete götürdü. Oturduğu mahalleden dolmuş ile olay yerine geldiği belirlenen Bozkurt, annesinin boşanmadan önce babasını aldattığını düşündüğünü ileri sürdü. Bozkurt, "Başımızı öne eğdi. Yürüyüşe çıkmıştım. Annemi yolda görünce tabancayla vurdum" dediği öğrenildi. Hazret Bozkurt ise cinayetten haberi olmadığını iddia ederek, yeni bir hayat kurduğunu ve eski eşiyle yıllardır görüşmediğini söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemal Bozkurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, baba Hazret Bozkurt ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-04-02 10:58:53



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