Başkan Karalar'dan "Adana trafiğini rahatlatacak tüm girişleri açalım" çağrısı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kasım Ener - Alparslan Türkeş ve Tellidere - Mavi Bulvar otoyol bağlantılarının kapatılmasıyla oluşan trafik sorununa dikkat çekti "Evet protokole aykırı bir iş yok ama protokol yanlış"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkmenbaşı Otoban Bağlantı Yolu’nun açılmasının ardından, Kasım EnerAlparslan Türkeş ve TellidereMavi Bulvar otoyol bağlantılarının kapatılmasıyla oluşan trafik sorunu nedeniyle sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı. Adanalıların hakkını aradığını belirten Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi;

“Türkmenbaşı Bağlantı Yolu, önceki dönemde atıl bırakılan bir projeydi. Yoğun çalışmayla bitirdik.

Karayolları Genel Müdürlüğü, açılış için önceki mevcut çıkışın (Kasım Ener Alparslan Türkeş ve Tellidere Mavi Bulvar otoyol bağlantılarının) kapatılmasını istedi. Bizden önceki dönem yapılmış protokol bunu gerektiriyordu. Ancak biz diğer girişlerin kapanmasının trafik akışını olumsuz etkileyeceğini söyleyerek, Karayolları ile görüşmelerimizi sürdürdük. 6 ay önce bitmiş olan yolun açılması bu nedenle gecikti.

Karayolları Genel Müdürlüğü tüm çabamıza rağmen, Alparslan Türkeş Bulvarı otoban bağlantılarını kapattı. Evet protokole aykırı bir iş yok ama protokol yanlış. Niyetimiz Adana’nın yararına bir şeyi kabul ettirmek. Sürtüşmek, polemik yapmak asla değil. Kamuoyuna yanlış bir şey aksettirmiyoruz. Sadece Adana’nın hakkını arıyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü’nden talebimiz bu iki bağlantı yolunun da açık olmasıdır. Gelin Adana trafiğini rahatlatacak tüm girişleri açalım.”

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