TFSF'den Arka Plan Fotoğraf Derneği'ne mansiyon ödülü

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından düzenlenen geleneksel fotoğraf kupasında bu yılın kazananları belli oldu.

Federasyona üye bir çok derneğin katıldığı yarışmada mansiyon ödülünü Adana Arka Plan Fotoğraf Derneği kazandı. Takım halinde katılım sağlanan yarışmada, kaptanlığını Fatma Gök Salt’ın yaptığı Arka Plan Fotoğraf Derneği'nin kadrosunda Sezgin Güvel, Hasan Dayanıklı, İlhan Maraşlı, Doğuş Akkaya, Fatma Gök Salt, Osman Dursun, Niyazi Sertkalaycı ve Tahir Özgür yer aldı. Bireysel kategoride ise İlhan Maraşlı’nın Dumanlı isimli fotoğrafı ikinci olarak Gümüş Madalya kazandı. Aynı kategoride değerlendirme yapılan Osman Dursun’un Kız Kardeşler isimli fotoğrafı ise Mansiyon ödülüne layık görüldü.

Yarışmada Marmaris Fotoğraf Derneği altın madalya, Gaziantep Fotoğraf Derneği gümüş madalya, Bursa Fotoğraf Derneği de bronz madalya kazandı.

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