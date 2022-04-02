Adana'da sıcaklık 33 dereceye ulaştı, parklar doldu Adana’da termometreler 33 dereceyi gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da sıcaklık 33 dereceye ulaştı, parklar doldu Adana’da termometreler 33 dereceyi gördü

İHA

Adana'da sıcaklık 33 dereceye ulaştı, parklar doldu Adana’da termometreler 33 dereceyi gördü

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da güneş altındaki termometreler 33 dereceyi gördü. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ise parkları doldurdu.
Adana'da 3 gündür artmaya devam eden hava sıcaklıkları bugün son zamanların zirvesine ulaştı. Kentte öğlen saatlerinde termometreler 33 dereceyi gösterirken, sıcak havanın keyfini çıkartmak isteyen Adanalılar ise ailece parklara akın etti.
Yazı yaşayan vatandaşlar, park ve yeşil alanlarda zaman geçirirken, parklardaki bazı hayvanların da ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştığı gözlendi. Atatürk Parkı'na gelen anne babalar dinlenmeyi tercih ederken, çocuklar ise çimler üzerinde oyun oynadı.
Arkadaşlarıyla birlikte Atatürk Parkı'na gezmeye gelen Efe Altıparmak, havanın sıcak olduğunu söyleyerek, "10 gün önce mont giyiyorduk, ama birden sıcak oldu. Elimizi yüzümüzü yıkayıp ferahladık" diye konuştu.
Sıcak hava nedeniyle parka gelip gölgede dinlenen Burak Kurtul, "Artık tüp yerine yemekleri güneş ışığında yapıyoruz. Öyle bir sıcak var. Artık vantilatör takıp çıkacağız dışarıya. Çok daha sıcak havalar bizi bekliyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TFSF'den Arka Plan Fotoğraf Derneği'ne mansiyon ödülü
YEREL HABERLER TFSF'den Arka Plan Fotoğraf Derneği'ne mansiyon ödülü
Başkan Karalar'dan "Adana trafiğini rahatlatacak tüm girişleri açalım" çağrısı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kasım Ener - Alparslan Türkeş ve Tellidere - Mavi Bulvar otoyol bağlantılarının kapatılmasıyla oluşan trafik sorununa dikkat çekti "Evet protokole aykırı bir iş yok ama protokol yanlış"
YEREL HABERLER Başkan Karalar'dan "Adana trafiğini rahatlatacak tüm ...
Doğan: “Don sebebiyle patates, kavun, karpuz, biber ve domates gibi ürünler zarar gördü”
YEREL HABERLER Doğan: “Don sebebiyle patates, kavun, karpuz, biber ...
Annesini öldüren şüpheli tutuklandı; azmettirdiği öne sürülen eski eş serbest kaldı
YEREL HABERLER Annesini öldüren şüpheli tutuklandı; azmettirdiği öne ...
Evindeki valizden 29 bin uyuşturucu hapla yakalandı
YEREL HABERLER Evindeki valizden 29 bin uyuşturucu hapla yakalandı
Annesini vuran zanlı ile babası adliyeye sevk edildi Annesini, babasını aldattığını düşündüğü için öldürmüş Olayla ilgili baba da gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Annesini vuran zanlı ile babası adliyeye sevk ...
29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Adana polisi bir eve yaptığı operasyonda 29 bin uyuşturucu hap ele geçirdi Tutuklanan zanlının, valizi tanımadığı birinin verdiğini içinde uyuşturucu hap olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi
YEREL HABERLER 29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Adana polisi bir ...
Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı
Polis uygulamasını ellerindeki çekirdeklerle takip ettiler Kozan emniyetinden 205 polisle "Huzur ve Güven" uygulaması
YEREL HABERLER Polis uygulamasını ellerindeki çekirdeklerle takip ...
Seyhan Belediyesi 16 noktada iftar sofrası kuracak
YEREL HABERLER Seyhan Belediyesi 16 noktada iftar sofrası kuracak
Çukurova Belediyesi Spor Kulübü mağlubiyetle başladı
YEREL HABERLER Çukurova Belediyesi Spor Kulübü mağlubiyetle başladı
Kadın kooperatiflerinin ürünleri bu mağazada sergileniyor
YEREL HABERLER Kadın kooperatiflerinin ürünleri bu mağazada ...
Başkan Kocaispir müjdeyi verdi Güney Yüreğir Devlet Hastanesinin yapımı başlıyor
YEREL HABERLER Başkan Kocaispir müjdeyi verdi Güney Yüreğir Devlet ...
Polis Ramazan ayında düşen kan stoklarına derman olacak Adana Emniyet Müdürlüğü Ramazan ayında kan verme oranı düştüğü için teşkilat olarak kan verme kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Polis Ramazan ayında düşen kan stoklarına derman ...
Oğlunun öldürdüğü Ayşe´nin cenazesi, gözyaşlarıyla teslim alındı
YEREL HABERLER Oğlunun öldürdüğü Ayşe´nin cenazesi, gözyaşlarıyla ...
Öğrenci projeleri yarıştı 4. Sanayiye Uygulanabilir Öğrenci Projeleri Yarışması ödülleri verildi
YEREL HABERLER Öğrenci projeleri yarıştı 4. Sanayiye Uygulanabilir ...
Oğlu tarafından öldürülen kadının cenazesi morgtan alındı
YEREL HABERLER Oğlu tarafından öldürülen kadının cenazesi morgtan ...
Adana'da otoyol bağlantı yolları kapatıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu Türkmenbaşı bağlantısı açıldı, Alparslan Türkeş Bulvarı bağlantısı kapandı trafik kilitlendi
YEREL HABERLER Adana'da otoyol bağlantı yolları kapatıldı, ...
Altın Koza Film Festivali, 12-18 Eylül'de
YEREL HABERLER Altın Koza Film Festivali, 12-18 Eylül'de
Akgün: 'Çöpler tesis olmayan bölgede ortaya çıktı' denilen yerde izinli 6 işletme var
YEREL HABERLER Akgün: 'Çöpler tesis olmayan bölgede ortaya çıktı' ...
Altın Koza Film Festivali için tarih belirlendi 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 12-18 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak
YEREL HABERLER Altın Koza Film Festivali için tarih belirlendi 29. ...
Şampiyon voleybolcu kızlardan Başkan Akay’a kupalı teşekkür
YEREL HABERLER Şampiyon voleybolcu kızlardan Başkan Akay’a kupalı ...
Polis cipin camını kırıp, kadını ölümden kurtardı
YEREL HABERLER Polis cipin camını kırıp, kadını ölümden kurtardı
Güney Yüreğir Devlet Hastanesinin yapımı başlıyor
YEREL HABERLER Güney Yüreğir Devlet Hastanesinin yapımı başlıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.