Adana'da termometreler 33 dereceyi gösterdi

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ADANA, (DHA)ADANA´da termometreler, güneş altında 33 dereceyi gösterirken, parklar ve yeşil alanlar, sıcak havayı değerlendirmek isteyenlerle doldu.

Yaz aylarında kavurucu sıcakların etkili olduğu Adana´da termometreler, güneş altında 33 dereceyi gösterdi. Güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri de park ve bahçelere akın etti. Parklarda ağaçların gölgesinde dinlenenler, sıcak havayı değerlendirmek istediklerini söyledi. Aileler, yeşil alanlarda çocuklarıyla birlikte vakit geçirip, piknik yaptı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez

2022-04-02 17:45:12



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