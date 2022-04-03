Öğrencilere terör uyarısı Adana'da polis, “Paylaştıkça aydınlık geleceğe” konferansları çerçevesinde öğrencilere terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemlerini anlatarak, uyardı

Adana'da polis, “Paylaştıkça aydınlık geleceğe” konferansları çerçevesinde öğrencilere terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemlerini anlatarak, uyarılarda bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri gençlerin terör örgütünün ağına düşmemesi için “Paylaştıkça aydınlık geleceğe” isimli proje hazırladı. Polis proje çerçevesinde terör örgütünün hedefinde olan lise ve dengi okullara giderek burada konferanslar düzenledi.

Bu konferanslarda polis öğrencilerle bir araya gelerek önce onlara terörün tanımını şöyle anlattı:

“Dünyadaki bütün uluslararası normlar terörü bir sorun olarak görmekte ve terörle mücadeleyi meşru kabul etmektedir. Ancak genel olarak kabul görmüş bir terör tanımı yapılmış değildir. Terör tanımları yapılırken ülkelerin politik çıkarları ve mevcut terör algıları göz önünde bulundurularak farklı devletlerde farklı tanımlar görülmektedir. Ancak tüm terör tanımlarına bakıldığında ideoloji, örgüt ve şiddet unsurunun bulunduğu görülmektedir. Terörle mücadele de bu üç unsuru taşıyan gruplar ve olayları ele almaktadır.”

Polis daha sonra terör örgütlerinin en önemli kaynağının militan olduğunu bu da okullarda beyin yıkayarak kazandığını belirterek, “Terör örgütlerinin yaşamsal kaynaklarının başında örgütsel ideoloji ile beyni yıkanmış insan kaynağı gelmektedir. Silah ve finans kaynakları ne kadar geniş olsa da yeterli militanı olmayan örgütlerin eylemde bulunabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle terör olgusunu ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalarda örgütlerin eleman temininin engellenmesi büyük önem arz etmektedir. Terör örgütleri zaafları, bilgi eksiklikleri, idealleri, aidiyet/değer görme istekleri ve dinamik bedenleri sebepleriyle gençleri hedef almakta ve onları saflarına çekmek için arkadaş ilişkisi, hemşericilik, aile/akraba ilişkileri, sosyal ve kültürel faaliyetler, dini değerler ve etnik köken gibi sosyal alanlar aracılığıyla temas kurmaktadırlar. Örgütler geliştirilen diyalogdan sonra bireyleri sahnesi, oyuncuları ve dekoru önceden hazırlanmış bir grup dinamiğinin içerisine çekmektedir. Örgütler bunu yaparken de bireylerin gideremediği fizyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını da istismar ederek birer propaganda unsuru olarak kullanmaktadır. Vatandaşlarımızın toplumsal dayanışma konusunda bilgilendirilmesi, terör örgütlerinin propagandalarına maruz kalındıklarında sağduyulu olarak karar verebilmelerinin sağlanması ve terörle mücadelede diğer kamu kurum çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğini almak amacı ile başta eğitim kurumları olmak üzere toplumun her kesimine yönelik olarak gerçekleştirilen bilgilendirmeler ile vatandaşlarımızın terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerine karşı bilinçli hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle Adana’daki bütün okullar tek tek gezilerek gençler bilinçlendiriliyor” ifadelerini kullanıldı

Polisler öğrencilere terörün ağına düşmemeleri için yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

“Arkadaş seçimi, her söylenene, yazılana, anlatılana, gösterilene inanmama, gerektiğinde "hayır" demek, gözlemci, tarafsız bakma ve araştırmacı olmak, ayrımcılık, suistimal, istismar konularına dikkat etme, kanunsuz ve şiddet içerikli faaliyetlere katılmama uyarılarında bulunuldu.”

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