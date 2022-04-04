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Anne ve babasını gasp eden zanlı tutuklandı Adana’da anne ve babasını gasp ettiği öne sürülen uyuşturucu bağımlısı tutuklandı

İHA

Anne ve babasını gasp eden zanlı tutuklandı Adana’da anne ve babasını gasp ettiği öne sürülen uyuşturucu bağımlısı tutuklandı

Adana’da anne ve babasını gasp ettiği öne sürülen uyuşturucu bağımlısı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, 24 Şubat'ta Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin (51) ile eşi Hatice O.’nun (46) eve gelen uyuşturucu bağımlısı oğulları Osman O. (28), ailesinden para istedi. Olumsuz yanıt alınca öfkelenen Osman O., “Para vermezseniz sizi öldürürüm. Bana her gün 50 lira vereceksiniz” diye bağırarak, evdeki eşyaları sokağa atıp, babasının otomobilinin camını kırdı. Babasından zorla para alan Osman O., kayıplara karıştı.
Oğullarının evden ayrılması üzerine Hüseyin ile Hatice O. çifti, Yüreğir Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen ekip Osman O.’yu yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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