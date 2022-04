Engelli çift ev hayaliyle dolandırıldı Prefabrik ev yaptırmak istediler, 20 bin TL dolandırıldılar Fatihe Dolaş: “Hayallerimizi yıktılar” “Yüzümüze gülüp bizi dolandırdılar” Mehmet Dolaş: “20 bin lira bizim için büyük para”

Adana’da yaşayan engelli FatiheMehmet Dolaş çifti, kiradan kurtulmak için prefabrik ev yaptırma hayaliyle başvurdukları kişi tarafından 20 bin TL dolandırıldı. Engelli çift, paralarını alan kişiye "Hayallerimizi yıktın" diyerek seslenirken, dolandırıcı olduğu öne sürülen şahıs ise iddiaları kabul etmedi.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi’nde oturan talasemi hastası Fatihe (32) ile ortopedi engellisi Mehmet Dolaş (31), geçen Şubat ayında aynı sokakta oturdukları babaları Şükrü Dolaş’ın (64) evinin üstüne prefabrik ev yaptırmak istedi.

Engelli maaşıyla geçinen çift, yaptırmak istedikleri prefabrik ev için araştırmaya başladı. Bu sırada Mehmet Dolaş, iddiaya göre, sosyal medyada kendisini M.Y. olarak tanıtan, ancak adının daha sonra B.A. (43) olduğunu öğrendiği prefabrik ev yapımcısıyla tanıştı.

İkili yaptıkları görüşmenin ardından 25 Şubat’ta 58 bin liraya anlaştı. Mehmet Dolaş, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'ne giderek 1 Nisan’da anahtar teslim olmak üzere B.A. ile sözleşme imzaladı ve önden 20 bin lira peşinat verdi.

Ardından firma, Dolaş çiftinin evine kum ve çimento gönderip, "1 hafta sonra gelip başlayacağız" dedi. Aradan 1 hafta geçtikten sonra ise B.A., Dolaş çiftini oyalamaya başladı. Günler geçtikçe sürekli oyalanan çift, kendisini M.Y., olarak tanıtan kişinin aslında B.A. isimli birisi olduğunu ve dolandırıcılıktan çok sayıda suç kaydı olduğunu öğrendi. Bunun üzerine de Dolaş çifti, savcılığa giderek şikâyetçi oldu.

20 bin lira dolandırılan çift, şimdi bir an önce B.A.’dan paralarını almak istiyor.



“Parayı verince oyalamaya başladı”

Gazetecilere konuşan Mehmet Dolaş, engelli maaşıyla biriktirdiği parasını ve çevresinden borç aldığı parayı kaptırdığını söyleyerek, “Kiradan kurtulmak için çevremden borç para aldım. Prefabrik ev yaptırıp kiradan kurtulmak istedik. Sosyal medya üzerinden biriyle tanıştım gidip sözleşme imzaladık. 20 bin lira peşin para verdim. Parayı verdikten sonra bizi oyalamaya başladılar. Ben çok mağdurum. Bana sahte isim kullanarak evrak imzalattı” diye konuştu.



“Paranı 40 dakikaya getiriyorum diyerek oyaladı”

20 bin liranın kendileri için büyük para olduğundan bahseden Dolaş, “20 bin lira belki az gözükebilir, ama bizim için büyük para. Kandırıldığımı anladığım an sosyal medyada araştırdım ve dolandırıldığımı anladım. Ayrıca kendisinin birçok dolandırıcılık kaydı olduğunu öğrendim. Adalet bekliyorum. En son kendisiyle görüştüğümde ‘Eğer şikâyetçi olursan bizden para alamazsın. Sen eve geç ben 40 dakikaya paranı getiriyorum’ demişti. Halen bizi oyalıyor” dedi.



“Hayallerimizi yıktılar”

Fatihe Dolaş ise dolandırıcı olduğu öne sürülen B.A.’nın hak ettiği cezayı almasını istediğini söyleyip gözyaşı döktü. Dolaş, “Biz bunlardan şikayetçiyiz. Bizi dolandırdılar, ama başka kimseyi dolandırmasınlar. Biz mağdur olduk başkaları mağdur olmasın. İkimiz de engelliyiz. Yardım eli uzatılmasını istiyoruz. Bir göz odada oturuyoruz. Ev sahibi de evden çıkartacak bizi. Kiradan kurtulmak istiyoruz. Biz bu parayı nasıl denkleştireceğiz bilmiyoruz. Bunlar cezasını alsınlar. Bizim evimize geldiler yüzümüze gülüp çayımızı içtiler. Hayallerimizi yıktılar. Biz sadece 1 göz oda istedik” şeklinde konuştu.

