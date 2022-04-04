Para istediği ailesini ölümle tehdit etti, tutuklandı



Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da Osman O. (28), para istediği ailesini "Bana her gün 50 lira vereceksiniz, yoksa sizi öldürürüm" diyerek tehdit ederek, evdeki eşyaları da sokağa attı. Ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Osman O., tutuklandı.

Olay, 24 Şubat günü Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi´nde meydana geldi. Hüseyin (51) ile eşi Hatice O.´nun (46) eve gelen oğulları Osman O., para istedi. Olumsuz yanıt alınca öfkelenen Osman O., "Bana her gün 50 lira vereceksiniz. Yoksa sizi öldürürüm" diye bağırarak, evdeki eşyaları sokağa atıp, babasının otomobilinin camını kırdı. Babasından zorla bir miktar para alan Osman O., ortadan kayboldu.

Oğullarının evden ayrılması üzerine Hüseyin ile Hatice O. çifti, Yüreğir Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği´ne giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerince önceki gün yakalanan Osman O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-04-04 10:50:57



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