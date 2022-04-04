Epilepsi hastası Mehmet, sulama kanalında ölü bulundu

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Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı epilepsi hastası Mehmet Yalman´ın (31) sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi´ndeki sulama kanalında hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, cansız bedeni kanaldan çıkardı. Polis yaptığı kimlik kontrolünde, cesedin 2 Nisan'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu epilepsi hastası Mehmet Yalman´a ait olduğunu belirledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Yalman´ın yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Mehmet Yalman´ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için ambulansla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)FOTOĞRAF DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI

2022-04-04 11:09:49



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