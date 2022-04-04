10 tesiste 11 branşta ücretsiz kurslar sürüyor

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Seyhan Belediyesi Spor Müdürlüğü koordinesinde yıl boyu aralıksız ve ücretsiz gerçekleşen spor okullarında 715 yaş aralığında binlerce çocuk değişik branşlarda deneyimli eğitmenler nezaretinde eğitim alıyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, belediyeye ait 10 tesiste ve 11 branşta ücretsiz gerçekleşen spor okullarında binlerce çocuğun eğitim aldığını belirterek, “Spora çok büyük önem veriyoruz. Gençlerimizin kötü alışkanlıklara yönelmemeleri için en önemli etkenlerden birisi spordur. Bizde bu anlamda güzel işler gerçekleştirirken olumlu tepkiler alıyoruz. Kurslarımızdaki sporcu sayımız da her geçen gün artmakta. Eğitim alan çocuklarımızın gelecekte önemli birey haline gelmesine katkı koymak bizleri son derece mutlu edecektir” dedi.

Futbol, basketbol, voleybol, hentbol, jimnastik, tenis, muay thai, tekvando, satranç kick boks ve wushu kurslar gerçekleşirildiği tesisler şunlar:

Emre Gönlüşen Spor Kompleksi, Şakirpaşa Mega Spor Kompleksi, Bahçeşehir Spor Kompleksi, Ali Aydoğan Tesisleri, Akkapı Tenis Kortu, Gürselpaşa Halı Saha Tesisleri, Gürselpaşa Tenis Kortu, Füze Selami Spor Tesisleri, Gülbahçesi Bilgi Evi, Küçükdikili Kapalı Semt Pazarı.

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