Büyükşehir "Şefkat Köprüsü" kuruyor İhtiyaç sahipleriyle hayırseverler buluşturuluyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı’nda yardıma muhtaç vatandaşlarla, onlara yardım etmek isteyen hayırseverleri buluşturuyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı dolayısıyla bağış yapmak isteyen vatandaşlarla, yardıma muhtaç vatandaşlar arasında köprü oluyor. Kardeşlik, birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olan Ramazan Ayı’nda vatandaşların gerçekleştireceği hayırları, daha hızlı ve güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefleyen Adana Büyükşehir Belediyesi, yardıma muhtaç vatandaşlarla, onlara yardım etmek isteyen vatandaşlar arasında Şefkat Köprüsü kuruyor.

Şefkat Köprüsü kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar, "sefkatkoprusu.com" internet adresinden ve Alo 153’ten detaylı bilgi edinebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.