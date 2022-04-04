Hekimlere canlı ameliyat sunumu yapıldı

Adana Şehir Hastanesi’nde düzenlenen Jinekolojik Endoskoppi Sempozyumu’nda bir araya gelen kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ile asistanlar, ‘total laparoskopik histerektomi’ ve ‘laparoskopik myomektomi’ ameliyatlarını video konferans yöntemiyle canlı olarak izledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi Adana Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Jinekolojik Endoskopi Derneği (JED) işbirliğiyle Adana’da Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu düzenlendi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan sempozyuma, Adana ve çevre illerden 85 kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ile asistanlar katıldı. Sempozyumda katılımcılar, hastanede yapılan 3 ayrı laparoskopik operasyonu video konferans yöntemiyle konferans salonunda canlı olarak izledi.

Canlı ameliyatları Prof. Dr. Fatih Şendağ, Prof. Dr. Bülent Haydardedeoğlu, Doç Dr. Mehmet Ali Narin, Doç. Dr. Gülsüm Uysal, Doç. Dr. Nefise Tanrıdan Okçu, Doç. Dr. Ali Akdemir ve Op. Dr. Sevtap Seyfettinoğlu gerçekleştirdi. Ameliyatlar sırasında konferans salonundaki doktorlar, operasyonlar hakkında sorular sorup yanıt alma imkanı buldu. 2 gün süren sempozyum kapsamında, Adana Tıp fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Raziye Narin’in direktörlüğünde yapılan sempozyumda laparoskopik sütür atma becerilerinin artırılmasına yönelik sütür kursu da yapıldı.

Sempozyuma Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Sapmaz ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar da katıldı.

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