"Sultanlar Ligi" hayali gerçek oldu Çukurova Belediyesi SK, Sultanlar Ligi'ne yükseldi Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin: "Adana’yı Sultanlar Liginde temsil edecek bir takım en önemli hayallerimden biriydi"

Çukurova Belediyesi SK, Sultanlar Ligine yükselme başarısı göstererek Adana için bir ilki başardı. Çukurova’nın Sultanları Adana’yı voleybolda Süper Ligde temsil edecek ilk takım olacak.

Uzun lig maratonuna Sultanlar Ligi hedefiyle başlayan ve bu yarışı play off ile taçlandıran Çukurova Belediyesi Spor Kulübü kadın voleybol takımı iki etaplı play off maçlarından da başarıyla çıkarak sezon boyu hedeflediği Sultanlar Ligine çıktı.

Çukurova Belediyesi SK, Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Liginde B grubunda mücadele etti. Zorlu grupta zirve yarışından hiç kopmayan Çukurova’nın Sultanları 22 maçta 18 galibiyet alarak grubu üçüncü sırada tamamladı ve play off oynamaya hak kazandı.

Bursa’da oynanan yarı final maçlarında 3’te 3 yapan Çukurova Belediyesi SK, Gaziantep Adam Voleybol’u 32, Muratpaşa Belediyesi’ni 32 ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni 30 yenerek dörtlü finale grup lideri olarak gitti.



Kötü başladı iyi bitirdi

Çukurova’nın Sultanları final grubuna kötü başladı. İlbank karşısında kötü bir oyun sergileyen Çukurova Belediyesi SK, maçı 30 kaybetti. Sonraki iki maçta gerçek kimliğini bulan Çukurova Belediyesi SK, Adam Voleybol’u 30 ve Karşıyaka’yı 30 yenerek Sultanlar Ligine çıkmayı başardı.

Çukurova’nın Sultanları şampiyonluk maçının ardından büyük sevinç yaşadı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve Çukurova Belediyesi SK Başkanı Selçuk Esmen teknik heyet ve sporcularla birlikte şampiyonluk coşkusuna ortak oldular.



"Adana eski günlerine dönecek"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kendisinin de voleybolun içinden gelen biri olduğunu belirterek, “Adana’yı Sultanlar Liginde temsil edecek bir takım en önemli hayallerimden biriydi. Ben voleybol oynarken Adana salon sporlarında çok başarılı bir kentti. SASA, Çukobirlik, Güney Sanayi takımları önemli başarılara imza attılar. Ama o günler artık eskide kaldı. Salon sporlarında Adana’yı eski günlerine döndürmek adına harekete geçtik. Geçen yıl kurduğumuz Çukurova Belediyesi SK kadın voleybol takımının hedefini Sultanlar Ligi olarak belirledik. Geçen yıl birinci ligde şanssız maçlar oynadık ve play off’u kıl payı kaçırdık. Bu yıl ince eleyip sık dokuduk, daha dikkatli olduk ve başardık. Çok mutluyum. Baş antrenörümüz Mustafa Umut Uysal, teknik ekip ve sporcularımı kutluyorum” dedi.



"Atatürkçü duruşun simgesi haline geldi"

Kadın voleybolunun Türkiye’de çok popüler olduğunu kaydeden Başkan Soner Çetin, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin en başarılı olduğu takım sporu kadın voleyboludur. Dünyanın en iyi liglerinden biri, belki de birincisi Sultanlar Ligidir. Olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden tek takım sporu olma özelliğine de sahiptir. Kulüp takımlarımızın da dünya ve Avrupa şampiyonlukları da vardır. Ayrıca kadın voleybolu Türkiye’de Atatürkçü duruşun simgesi haline gelmiştir. Bundan dolayı biz de çok önemsiyoruz. Çukurova Belediyesi SK, Adana’yı Sultanlar Liginde temsil edecek ilk takım olacak. Bundan büyük gurur duyuyoruz. Şimdiden gelecek yılın planlamasını düşünmeye başladık. Hedefimiz Sultanlar Liginde ilk 6 sırada yer alarak Avrupa Kupalarına katılmak ve Adana’yı Avrupa’da temsil etmek.”

Öte yandan şampiyonlar Adana’ya geldi. Çukurova Belediyesi SK kadın voleybol takımı Adana Şakirpaşa Havalimanında çiçeklerle karşılandı. Çukurova’nın Sultanları play off’a katılmaya hak kazanmış bir takım olarak gittikleri Bursa’dan Adana’ya şampiyon olarak döndü. Ayrıca Çukurova’nın Sultanları için 5 Nisan Salı günü saat 17:00’de Menderes Spor Salonunda şampiyonluk töreni yapılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.