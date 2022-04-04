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Çocukların Ogün ağabeyi Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtıyor

İHA

Çocukların Ogün ağabeyi Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtıyor

Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur, Ramazan ayında her gün en az 50 ihtiyaç sahibi aileye yardım kolisi dağıtıyor.
Kentte yaptığı yardımlarla çocukların Ogün ağabeyi olarak bilinen Ogün Sever Okur, Ramazan ayında da yardımlarına devam ediyor. Sosyal medya aracılığıyla yardımları toplayan Okur, her gün en az 50 ihtiyaç sahibi aileye giderek yardım kolisi dağıtıyor.
1 ay boyunca yardımların devam edeceğini söyleyen Okur, hedefinin en az 1500 aileye ulaşmak olduğunu, yardım geldikçe bu sayının da artacağını söyledi.

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