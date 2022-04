Elban: "Adanamızın huzurlu ve güvenli bir kent olmasına en büyük katkıyı sağlıyorsunuz"

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, "Emniyet müdürlüğü personellerimiz Adanamızın huzurlu ve güvenli bir kent olmasına en büyük katkıyı sağlamaktadır” dedi.

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve beraberinde görevli polisler, Vali Süleyman Elban’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında Vali Elban Türk Polis Teşkilatı’nın 177. yıl dönümünü ve tüm polislerin Polis Haftası’nı kutladı.

Asayişin, huzur ve güvenin teminatı olan polislerin, bu onurlu mesleği her türlü zorlu şartta cansiperane bir şekilde ifa ettiğini belirten Vali Elban, “Hemşehrilerimizin güven ve desteğini her zaman yanında hisseden emniyet müdürlüğü personelimiz, yasalar çerçevesinde kamu düzeninin korunması, suçların önlenmesi, aydınlatılması ve suçluların yakalanması gibi görevlerini layıkıyla yerine getirerek Adanamızın huzurlu ve güvenli bir kent olmasına en büyük katkıyı sağlamaktadır” dedi.

Tecrübesi, mesleki anlayışı, teknolojiyi kullanma, kendini geliştirme, dünyayı inceleme ve takip etme kapasitesi ile Türk Polis Teşkilatı’nın ülkemizin gözbebeği kurumlarından olduğunu kaydeden Vali Elban; asayişten trafiğe, terörle mücadeleden, bağımlılıkla mücadeleye kadar her alanda başarılı hizmetlere imza atan tüm polislere hayırlı görevler diledi.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ise kabulünden dolayı Vali Elban’a teşekkür ederek 10 Nisan Polis Haftası vesilesiyle gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.

