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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kortej Kostüm Yarışması'nın kazananlarına ödülleri verildi

İHA

Kortej Kostüm Yarışması'nın kazananlarına ödülleri verildi

Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında gerçekleştirilen Kortej Kostüm Yarışması sonuçlandı. Yarışmanın kazananlarına ödülleri düzenlenen törenle verildi.
Bu yıl ‘Su ve Doğa’ konseptiyle gerçekleştirilen yarışmaya Adana’dan ve il dışından çok sayıda yarışmacı tasarımlarıyla başvurdu. Yarışmaya, bireysel ve takım kategorilerinde katılan yarışmacılar, tasarladıkları kostümlerin canlı mankenler üzerinde resim ve videolarını çekerek yarışmaya başvurdular. Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Zaimoğlu’nun da arasında bulunduğu jüri günler süren değerlendirmelerin ardından ilk elemeyi gerçekleştirdi.
Karnavalın Kortej Geçiş Töreni öncesinde bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikle son değerlendirmeleri yapan jüri üyeleri, takım ve bireysel olarak katılan yarışmacılar arasından ilk üçü ve Jüri Özel Ödülü ile Mansiyon Ödülü’nü kazanan yarışmacıları belirledi. Değerlendirmeler sonucunda, Bireysel Kategorisinde; birinciliğe Yasemin Başak Çerkez, ikinciliğe Selen Savcun, üçüncülüğe Gamze Kökovalı, Mansiyon Ödülü’ne Ezgi Nur Doğan, Jüri Özel Ödülü’ne Kardelen Orhan layık görüldü. Takımlar Kategorisinde ise birincilik ödülünün kazananı ‘Yaradılış Destanı’, ikincilik ödülünün kazananı ‘Nural Show’, üçüncülük kazananı ‘Muson’, Mansiyon Ödülü’nün kazananı ‘Demeter’in Muhafızları’, Jüri Özel Ödülü’nün kazananı ise ‘Doğanın İncileri’ olarak belirlendi.
Kazananlar ödüllerini Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı İsmail Acı, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Başkan Yardımcısı Aycan Aktürk, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Tahir Zaimoğlu ve Hasan Karaca’dan aldı.
ATO Başkanı Atila Menevşe, ödül töreninde yaptığı konuşmada, iki yıldır fiziki olarak yapılamayan Portakal Çiçeği Karnavalı’nın bu yıl coşkuyla gerçekleştiğini belirtti. Menevşe, “Bu yıl bizim sponsoru olduğumuz iki etkinlik gerçekleşti. Portakallı Lezzetler ve Kortej Kostüm Tasarım Yarışmaları. Bu etkinlikler Festivalde önemli bir yer tutuyor. Her iki etkinlikle Festivale sunduğumuz katkı ile şehrimizin ekonomisine ve tanıtımına katkı sunduğumuzu düşünüyoruz. Bu festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Portakallı Lezzetler Yarışması’nda Jüri Üyesi olan Yönetim Kurulu Üyemiz Hasan Karaca'ya, Kostüm Yarışması’nda Jüri Üyesi olan Yönetim Kurulu Üyemiz Tahir Zaimoğlu’na ayrıca verdikleri emek için teşekkür ediyorum. Hava muhalefeti nedeniyle kostüm tasarım yarışmasının ödüllerini planlanan saatte sahiplerine takdim edememiştik, bu vesile ile toplandık. Yarışmaya katılan ama kazanamayan yarışmacılarımızın gelecek yıllarda şanslarını yeniden denemelerini tavsiye ediyorum. Kazanan yarışmacılarımızı da bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.
Törene, Kostüm Yarışması Jüri Başkanı Naci Sezgek, Jüri Üyeleri Prof. Dr. F. Engin Alpat, Doç. Dr. Özlem Uslu, Doç. Dr. S. Tuğba Arabalı Koşar, Öğr. Gör. Dr. Hande Bilvar, Portakal Çiçeği Karnavalı Direktörü İlhami Günsel'de katıldı.

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