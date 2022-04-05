Firari 'insan ticareti' hükümlüsü, Adana'da yakalandı

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Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)MERSİN´de 'insan ticareti' suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Gülşen Aruk (35), Adana´da saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Mersin´de 'insan ticareti' suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Gülşen Aruk´un, Seyhan ilçesi Kukuköprü Mahallesi´ndeki evde saklandığını tespit etti. Ekipler, belirlenen adrese yaptığı baskınla Aruk´u yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aruk, adliyeye sevk edildi. Bu sırada Aruk, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı. Adliyedeki işlemleri tamamlanan Aruk, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-04-05 09:54:11



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