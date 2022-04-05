Otomobilden havaya ateş açıldı, penceredeki kadın vuruldu (2)



TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Adana'da otomobilden havaya ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralanıp, Adana Şehir ve Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan Hayriye Aten'in (60) gözünde 13 milimetre çapında saçma olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

'ÇOK AĞRISI VAR'

Eşinin yaralandığı olayı anlatan Sait Aten (62), "Gece yarısı televizyon izliyorduk. O sırada dışarıdan aralıklı olarak silah sesleri geldi. Eşim de pencereyi açıp, dışarı baktı. Sonra birden 'Vuruldum' diye bağırdı. Yanına gittiğimde eliyle gözünü tutuyordu, her yer kan içindeydi. Önce ambulansı aradık ancak kanaması fazla olunca otomobille hastaneye götürdük. Şu anda çok ağrısı var ve ameliyata alınmasını bekliyoruz. Burada havaya çok ateş açıyorlar" diye konuştu.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin, şüphelilerin kimliğinin belirlenip yakalanmaları için çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Öte yandan 2 gün önce de aynı mahallede 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı başka bir silahlı kavga yaşanmıştı. (DHA)Anıl ATAR/ ADANA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-04-05 12:01:09



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