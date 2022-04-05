Yaşar Kemal ile Çukurova’da Dünden Yarına etkinlikleri sürüyor

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Adana Büyükşehir Belediyesi Altın Koza ve Yaşar Kemal Vakfı ortaklığıyla düzenlenen “Yaşar Kemal ile Çukurova’da Dünden Yarına” etkinliklerine kısa film yapımı, grafik tasarımı ve fotoğraf atölyeleri ile devam edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi İnce Memed Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi’nde devam eden atölyelere lise eğitimi alan gençler katılıyor.

23 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenen atölyelerde Dr. Haluk Uygur fotoğraf, Doç. Dr. Sevgi Arı grafik tasarım, Dr. Nilay Erbolan Gürbüz ve Öğretim Görevlisi Özge Deniz Özker de kısa film yapımı eğitimi verdi.

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