Kozan Belediyesinden yeni park

Adana'nın Kozan ilçesinde, Varsaklar Mahallesinde yaklaşık 2000 metrekare alana park yapımı için çalışma başlatıldı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçeye yeşil alanlar kazandırarak özellikle çocukların doyasıya eğlenecekleri oyun alanlarının sayısını arttırmaya özen gösterdiklerini belirterek, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan parkın içerisinde oyun grupları, dinlenme alanları, yürüyüş yolları ve spor alanları yer alacak, geniş bir kitleye hitap edecek. Çocuklarımızın rahatça koşup oynayabileceği, ailelerin dinlenebileceği bir alan olarak halkın ihtiyacına cevap verecek" dedi.

Varsaklar Mahalle Muhtarı Gürsel Şahin ise, "Mahallemize yapılan yeni park çalışmasından dolayı Belediye Başkanımız Kazım Özgan'a ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekibine mahallem adına teşekkür ederim" dedi.

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