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Süratli sürücü 1 motokurye ile 6 araca çarptı: 1 ağır yaralı

DHA

Süratli sürücü 1 motokurye ile 6 araca çarptı: 1 ağır yaralı


Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da süratli olduğu öne sürülen otomobil, önce sol şeritte seyreden otomobile, ardından yola çıkan motosikletli kuryeye, daha sonra da park halindeki 5 araca çarptı. Motosikletli kurye Gökhan Durgaç'ın ağır yaralandığı kazada şans eseri burnu bile kanamadan otomobilinden çıkan sürücü Mehmet B. (23), gözaltına alındı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda maydana geldi. Mahmet B. yönetimindeki 01 AIM 510 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle önce sol şeritte ilerleyen B.T. yönetimindeki otomobile, ardından yola çıkmakta olan kurye Gökhan Durgaç yönetimindeki motosiklete, daha sonra da park halindeki 5 araca çarparak durabildi. Kaldırıma savrulan Durgaç ve motosikleti, park halindeki başka bir motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Durgeç, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Şans eseri kazayı yara almadan atlatan Mehmet B.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, iki otomobilin bulvar üzerinde yarıştığını, kendisinin de sağ şeritte sıkışmamak için hızlı bir şekilde ilerken kazanın meydana geldiğini söylediği öne sürüldü.
Mehmet B.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Çukurova Gökhan KESKİNCİ
2022-04-06 00:16:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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