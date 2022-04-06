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Eski eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)

DHA

Eski eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)


DAHA ÖNCE DE BIÇAK ÇEKMİŞ
Adana'da, Ümit Sevinç'in bıçakladığı eski eşi Şükriye Gür'ün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Acı haberi alarak eve gelen Gür'ün annesi Hürü Gür, kızı ile eski damadının ocak ayında tek celsede boşandığını söyledi. Damadının kıskanç olması nedeniyle kızıyla sürekli sorunlar yaşadığını dile getiren Gür, "Yoldan birisi geçse onu bile kıskanırdı. Daha önce 1-2 defa sırf dedikodular yüzünden kızıma bıçak çekmiş, şikayetçi olmamış. Bana önceden hiç anlatmıyorlardı bunları ama sonradan anlatmaya başlamıştı" dedi.
Hastanede tedavisi devam eden Ümit Sevinç'in sağlık durumunun ise kritik olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ
2022-04-06 10:10:34

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