Muhasebecinin bankadan çektiği 820 bin lira çalındı; o anlar kamerada

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!



ADANA, (DHA)ADANA'da muhasebeci E.P.´nin, patronun talimatıyla bankadan çekip, hafif ticari araca koyduğu 820 bin lira çalındı. Bölgeye sahte plakalı otomobille geldikleri belirlenen 2 şüphelinin parayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Mart'ta öğle saatlerinde Atikop Toptancılar Sitesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, plastik firması sahibi Ali Başak, muhasebecisi E.P.'yi 820 bin lira çekmesi için banka şubesine gönderdi. Parayı çeken E.P., şirkete ait 01 HP 286 plakalı hafif ticari araca binip para dolu poşeti ön koltuğa koydu. Paranın eksik olduğunu fark eden E.P. yeniden banka şubesine girdi. Bu sırada E.P.'yi takip eden kimliği belirsiz kişiler de aracın kilitli olmayan kapısını açıp, 820 bin lirayı alıp kaçtı.

Araca döndüğünde paranın olmadığını gören E.P., durumu önce polise ardından da patronu Ali Başak´a bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmada 2 şüphelinin, olay yerine geldiği otomobilin plakasının sahte olduğu tespit edildi. Araçtan parmak izi alan ekipler, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip yakalanmaları için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-04-06 11:48:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.