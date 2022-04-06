Seyhan'da 12 park açıldı, 10 yeni parkın projesi hazırlandı Başkan Akay: "Hedefimiz Seyhan’da yeşil alanları artırmak"

Seyhan Belediyesi, daha yeşil bir kent hedefi doğrultusunda 2021 yılında 12 yeni park, 3 yeşil alan ve 17 yeni tesis ile ilçedeki yeşil alan miktarını 27 bin 87 metrekare artırdı.

Seyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 2021 yılı içerisinde Emek 3 No’lu Çocuk ve Dinlenme Parkı, Sarıhamzalı Futbol Sahası Parkı, Tellidere 4 No’lu Çocuk ve Dinlenme Parkı, Yeşiloba 6 No’lu Çocuk ve Dinlenme Parkı, Büyük Çıldırım 2 No’lu Çocuk ve Dinlenme Parkı, Gürselpaşa 12 No’lu Çocuk ve Dinlenme Parkı (Soma Parkı Batısı), Gürselpaşa 8 No’lu Dinlenme Parkı, Koza 1 No’lu Çocuk ve Dinlenme Parkı, Aydınlar 1 No’lu Dinlenme Parkı, Yeşiloba 3 No’lu Dinlenme Parkı (Oto Center önü), Söğütlü 1 No’lu Çocuk ve Dinlenme Parkı, Dervişler Dinlenme Parkı ve Okul Bahçesi Çocuk Oyun Alanı olmak üzere 12 yeni parkı tamamlayarak halkın kullanımına sundu.

Ayrıca Pınar Mahallesinde, Tepebağ ve Sucuzade Mahallelerindeki 5 ayrı alanda toplam 7 bin 166 metrekarelik yeşil alan düzenlemesi yapıldı. 17 ayrı tesiste gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte toplam 27 bin 87 metrekarelik yeşil alan düzenlenerek, kişi başına düşen yeşil alan miktarı artırıldı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Parklar, dinlenme ve çocuk oyun alanları Seyhanlı yurttaşlarımızın sosyal yaşamdaki en önemli ihtiyaçları arasında yer alıyor. Seyhan’da bu alanları artırmak için çalışıyoruz. 2021’de 12 yeni parkı hizmete sunduk. Halkımıza hayırlı olsun. İhtiyacı karşılamayan mevcut parklarımızı, çocuk oyun ve dinlenme alanlarımızı da yenileyip yeniden hizmete açıyoruz. Önümüzdeki dönemde yapmayı planladığımız 26 bin 742 metrekare büyüklüğünde 10 yeni parkın projesini de hazırladık. Hedefimiz daha yeşil, insanların huzurlu, mutlu, barış içinde yaşadığı bir Seyhan” dedi.

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