Eski eşini öldürüp, intihara kalkıştı (3)

SON MESAJI: TEYZE YARDIM ET, ÜMİT BENİ ÖLDÜRECEK

Adana'da, eski eşi Ümit Sevinç'in bıçakladığı Şükriye Gür'ün yakınları, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu önüne geldi. Gür´ün 3 ay önce boşandığı, kiraladığı evde yalnız yaşadığı ve 3 çocuğunun da velayetinin babalarında olduğu öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'na gelen Ümit Akboğa, kuzeninin aile içinde Şükran ismini kullandığını belirterek, saat 04.55´te cep telefonundan annesi Nesibe Akboğa´ya, `Teyze ben Şükran bana yardım et. Polisi ara. Ümit beni öldürecek´ mesajını attığını söyledi. Telefonundan mesajı gösteren Akboğa, "O saatte annem uyuduğu için görmemiş. Sabah fark ettiğimizde artık çok geç kalmıştık" dedi.

`HER ŞEYİ PLANLAMIŞ, APARTMAN KAMERASINI YUKARI KALDIRMIŞ´

Ümit Sevinç'in yıllarca kuzenine şiddet uyguladığını anlatan Ümit Akboğa, "Kuzenimizi yetişip kurtaramadık. Bu adam yıllarca ona şiddet uyguladı. Aşırı kıskançtı. Evlendikleri gün gelin arabasının şoförünü bile kıskanıp, olay çıkarmıştı. Boşandıktan sonra birlikte oturdukları evi sattılar. Parayı bölüştüler ama kuzenimden bıçak zoruyla parayı tekrar almış. Onu sürekli rahatsız ediyordu. Sabah her şeyi planlayıp gelmiş. Apartmanın kamerasını yukarı kaldırmış. İçeri girip kuzenimi göğsünden, belinden, bacağından bıçaklayıp ardından boğazını kesmiş. Ağırlaştırılmış müebbet cezası almasını istiyoruz" dedi.

Şükriye Gür´ün cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarınca teslim alındı. Cenaze teslimi sırasında Gür´ün yakınları ve 15 yaşındaki kızı, uzun süre gözyaşı döktü. (DHA)Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI

