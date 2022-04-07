Üzerinde patlayıcı olmayan 'bomba düzeneği' ile yakalandı

Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)ADANA'da, mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı B.Ö.'nün üzerinde bir ruhsatsız tabanca ile beline sarılı, içinde patlayıcı olmayan bomba düzeneği ele geçirildi. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nin ara sokaklarında devriye görevinde bulunan mahalle bekçileri, şüphelendikleri B.Ö. isimli kişiyi durdurdu. B.Ö.'nün üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçiren bekçiler, şüphelinin beline bağlı bomba düzeneği bulunduğunu fark etti. Bekçilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda birimden polis ekibi sevk edildi. Bölgeyi güvenlik çemberine alan ekipler, şüphelinin üzerindeki bomba düzeneğinde patlayıcı olmadığını belirlendi. B.Ö., Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince gözaltına alınırken, bomba düzeneği ise incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ
2022-04-07 00:18:48
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