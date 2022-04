Tencere yemeklerine geri dönüş, kanser riskini azaltacak İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Timuçin Çil: "Her besini mevsiminde ve zamanında tüketmeliyiz" "Asitli içecekler ve cipsler kanser riskini arttırıyor"

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil, asitli içeceklerin ve cipslerin kanser riskini arttırdığını söyledi. Çil, “Tencere yemeklerine geri dönülmeli. Her besini mevsiminde ve zamanında kullanmak gerekir” dedi.

Kanser, dünyada ve Türkiye'de sebebi bilinen ölümler arasında en yüksek ölüm oranına sahip hastalıklar arasında. Teknolojinin ve tıbbın ilerlemesi ile elde edilen sonuçların daha etkin kullanılması ve halkı bilgilendirme açısından 17 Nisan arası kanser haftası olarak kutlanıyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Kanserin ölüm riskinin yüksek olduğunu aktaran Çil, “Tüm dünyadaki ölüm nedenleri arasında kanser ikinci sırada yer alıyor. Kanserin görülme oranı da belirgin olarak son dönemlerde artıyor. Kanser tedavisinde son yıllarda çok belirgin gelişmeler var” diye konuştu.



“Fast fooddan kaçmak lazım”

Fast food tüketimini sınırlandırarak sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmenin kanser riskini azaltacağını aktaran Çil, “Genetik faktörler var. Genetik faktörleri birçok kişide ortadan kaldıramayız. Ancak değiştirilebilir faktörlere bakınca da en önemlisi beslenme. Beslenme bozukluklarının önüne geçerek kanseri önlemek mümkün. Kanser olmamak için her besin ögesinden düzenli ve dengeli alınmalı. Tencere yemeklerine geri dönülmeli. Her besini mevsiminde ve zamanında kullanmak gerekir. Günümüzde çok hızlı beslenme unsurları var. Fast fooddan kaçamıyoruz ama bundan kaçmamız lazım. Asitli içecekler yada kalorisi yüksek yiyeceklerden kesin olarak uzak durmak gerekir” ifadelerini kullandı.



“Türkiye’deki sigara karşıtı politikalar çok doğru”

Sigara ve alkol kullanımına da değinen Prof. Dr. Timuçin Çil, daha sonra şunları söyledi:

“Sigara birçok kanserin oluşumuna neden oluyor. Akciğer kanserinin ana nedenlerinden biri sigara. Gelişmiş toplumlarda 1990’lı yıllardan sonra sigara kullanımı belirgin olarak azaltılmış ve akciğer kanserinin belirgin olarak düştüğü görülüyor. Son 20 yılda Türkiye’deki sigara karşıtı politikalarda çok doğru. Akciğer kanserinin yakın gelecekte azalacağını düşünüyoruz. Alkolü de buna eklemek lazım. Alkol ve sigaradan da kurtulup, önlenebilir nedenleri ortadan kaldırabilirsek kansere karşı da önlem almış oluruz.”

Öte yandan, Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil, erken tanının da çok önemli olduğuna dikkat çekti.

