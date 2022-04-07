Vali Elban çocuklarla iftarda buluştu

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, "Devletimiz, çocuklarımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve onların iyi bir eğitim almalarını sağlamak için tüm imkanlarını seferber ediyor" dedi.

Vali Elban Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde düzenlenen iftar programında çocuklarla bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen programda Vali Elban çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

Mübarek Ramazan ayında devletin şefkatli kollarında büyüyen çocuklarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Elban, “Ramazan; berekettir, huzurdur, paylaşmaktır. Ramazan ayının bu manevi ikliminde çocuklarımızla aynı sofrayı paylaştık. Onlar bizim umudumuz. Onları en iyi şekilde yetiştirmek, geleceğe hazırlamak, geleceğe hazırlarken de ruhlarını en iyi şekilde doyurmak hepimizin sorumluluğu. Devletimiz, çocuklarımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve onların iyi bir eğitim almalarını sağlamak için tüm imkanlarını seferber ediyor. Bizler de desteklerimize her daim devam edeceğiz. Güzel yavrularımızın bahtları açık olsun” dedi.

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