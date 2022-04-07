CHP'li Barut'tan Toroslar'da görülen Anadolu leoparı için uyarı 



ADANA, (DHA)CHP Adana Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Ayhan Barut, Anadolu leoparının Toros Dağları'nda fotokapana yansıdığını belirterek, "Anadolu leoparının korunup yaşatılması, varlığının sürmesi hayati derecede önemlidir. Anadolu leoparının varlığının resmi kabulünün yapılarak koruma alanlarını ilan etmeye çağırıyoruz" dedi.

CHP'li Ayhan Barut, yaptığı yazılı açıklamada, Toros Dağları'nın Antalya bölgesinde kurulan fotokapanlarla Anadolu leoparının görüntülendiğini belirtti. 1970'li yıllara kadar Türkiye'de özellikle Toros Dağları'nda görülen Anadolu leoparının yeniden Antalya'da ortaya çıkmasının sevindirici olduğunu kaydeden Barut, "2010'lu yıllardan itibaren yurdumuzun çeşitli bölgelerinde, Iğdır, Tunceli, Diyarbakır, Rize ve Siirt gibi illerde fotokapanlarla görüntülenen Anadolu leoparının varlığı resmi olarak ilan edilmek zorunda. Antalya'da, Kumluca'ya kadar geldiği, hatta yol kenarlarına kadar inebildiği tahmin ediliyor. Fotokapanlarca görüntülenen Anadolu leoparının varlığı hemen resmi olarak ilan edilmeli, bu hayvanın görüldüğü yerler koruma alanı olarak belirlenmelidir" dedi.

'VARLIĞININ RESMİ KABULÜ YAPILMALI '

Anadolu leoparının görüldüğü yerlerdeki mermer-maden ocaklarına ve insan hareketliliğine dikkat çeken Barut, şunları kaydetti:

"Neslinin tükendiği düşünülen bu güzelim hayvan, insan baskısından uzak duran, beslenme ve yaşam için dengenin sağlandığı yerleri seçen bir yapıya sahip. Bunca zamandır fotokapanlara yakalanan, görüntüleri ve fotoğrafları çekilen Anadolu leoparının resmi olarak varlığının kabul edilmemesini anlamakta zorluk çekiyoruz. Resmi olarak varlığı kabul edilse, Anadolu leoparının görüldüğü yerlerin, geçiş güzergahlarının ve yaşam alanlarının kesin koruma alanı olarak belirlenmesi gerekecek. Bu yapılmıyor. Buradaki nedenin; doğal yaşam alanlarındaki maden-mermer ocakları, santraller ve insan yerleşim alanlarına yakınlıktan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Anadolu leoparının korunup yaşatılması, varlığının sürmesi hayati derecede önemlidir. Anadolu leoparının varlığının resmi kabulünün yapılarak koruma alanlarını ilan etmeye çağırıyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana Bekir KARAKOCA

2022-04-07 12:11:33



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