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Gözü yaşlı orman nöbeti Yangından kurtardıkları ormanda kaçak kesimden korumak için nöbettiler Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yıl 7 mahallenin tahliye edildiği ve 4 bin 150 hektar orman arazisinin küle döndüğü yangında zarar gören ağaçların kesim ihalesini alan firmaya, sağlam ağaçları da kestiği için 170 bin lira para cezası uygulandı Kaçak kesim yapılan alanda göz yaşlarını tutamayan Emine Solmaz, kalan ağaçları korumak için nöbet tuttuklarını anlattı

İHA

Gözü yaşlı orman nöbeti Yangından kurtardıkları ormanda kaçak kesimden korumak için nöbettiler Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yıl 7 mahallenin tahliye edildiği ve 4 bin 150 hektar orman arazisinin küle döndüğü yangında zarar gören ağaçların kesim ihalesini alan firmaya, sağlam ağaçları da kestiği için 170 bin lira para cezası uygulandı Kaçak kesim yapılan alanda göz yaşlarını tutamayan Emine Solmaz, kalan ağaçları korumak için nöbet tuttuklarını anlattı

Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yıl 7 mahallenin tahliye edildiği ve 4 bin 150 hektar orman arazisinin küle döndüğü yangında zarar gören ağaçların kesim ihalesini alan firmaya, köylülerin şikayeti üzerine sağlam ağaçları da kesmekten 170 bin lira para cezası uygulandı. Köylüler kalan ağaçları korumak için nöbet tutuyor.
Gökgöz Mahallesi sakinleri yangında zarar gören ağaçların kesim ihalesini alan firma çalışanları, sağlam ağaçları da kesince köylülerin tepkisiyle karşılaştı.
Yangında canları pahasına ormanı söndürmek için mücadele eden vatandaşlar, firma çalışanlarının yangında zarar görmeyen ağaçları da kestiğini fark edince şikayetçi oldu.
Kozan Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri yangın bölgesindeki 1,7 hektar alandaki sağlam ağaçların da kesildiğini belirterek, Muhammed K'ya 170 bin TL para cezası uyguladı. Orman İşletme Müdürlüğüne teminat olarak verdiği 70 bin TL teminata da el konuldu.
Ayrıca, kesim ihalesini kazanan Muhammed K. hakkında savcılığa “Sınırını bilerek ve isteyerek geçerek kaçak kesim yapmaktan” suç duyurusunda bulundu.
Kozan Cumhuriyet Savcılığı kaçak kesimle ilgili sahada kaçak kesilen ağaçlara el koyarak Orman İşletme Müdürlüğü deposuna kaldırılmasını sağladı.

Köylüler nöbette
Kaçak kesim yapılan alanda göz yaşlarını tutamayan Emine Solmaz (60) adlı köylü, "Benim çocukluğum bu köyde geçti. Ormanımız yandı. Benim evimde yandı. Köylülerimiz akrabalarımız el gücü ile yangını söndürmeye destek verdiler. Elleri yüzleri yandı. Şimdi kalan yeşil yerleri kestiler. Bende ihbar ettim. Yakalandılar. Ben kesmeyin dedim. Ben çok üzülüyorum. Evim kadar ormana üzülüyorum. Burada nöbet tutuyorum. Benim bir keçim kaldı o keçileri de bu orman için satacağım. Ormanlarımız çok kıymetli. Nöbete devam edeceğim. Ben kesim yapılırken müteahhitmiş. Bunları neden kesiyorsunuz dediğimde 'burası benim saham, kimse giremez' dedi. Bende benim köyüm girerim dedim ve bana bende senin üzerine tomruk yuvarlarım' diyerek tepki gösterdi" dedi.
Mahalle sakinlerinden Nimetullah Özdemir’de devamlı takipte olduklarını kesilmeyen ağaçlara zarar verecekler diye nöbete devam ettiklerini söyledi.
Haftalık izinlerinde köyünde nöbet tutuğunu kaydeden Aysun Can ise cezaların daha caydırıcı olmasını isteyerek, “Sabahlara kadar ormanı yangından korumaya çalıştık. Bu çok üzücü. Çınar ağaçlarını kesmişler. Orman işletmesi elinden geleni yapıyor ama cezalar yetersiz olduğu için korkmadan kesebiliyor. Damgasız ağaçları kontrol ediyoruz. Sürekli ihbar ediyoruz. Yağmurlu güne denk getiriyorlar ve herkes evde iken kesiyorlar. Keşke cezalar arttırılsa” diye konuştu.
Yangında mücadele eden Yasin Özdemir ise whatsapp grubu kurduklarını ve nöbetleşe ormanı beklediklerini vurgulayarak, "Orman işletmesi ile birlikte büyük bir mücadele ile yangını söndürdük. Yanan alanda kesim çalışması yapılıyor. Burayı yüklenici ihaleyi alan firma burada kaçak kesim yaptı. Bizim nöbetimizde kurduğumuz grup ile araziyi biliyoruz. Avucumuzun içi gibi biliriz bu dağları. Şikayet ettik. Şimdide korumak için nöbetteyiz. İşletme geldi cezai işlem yaptı bizde bunun takipçisiyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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