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Eski eşinin öldürdüğü Şükriye, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Eski eşinin öldürdüğü Şükriye, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı


Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da eski eşi Ümit Sevinç (41) tarafından bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi Şükriye Gür´ün (32) cenazesi, babasının mezarının yanına defnedildi. Cenazede Şükriye Gür'ün annesi Hürü Gür´ün "Kuzumu kurtaramadım" ağıtları yürek burktu.
Olay, dün sabaha karşı Yüreğir ilçesine bağlı PTT Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yıl önce evlenen Ümit Sevinç ve Şükriye Gür, şiddetli geçimsizlik nedeniyle kısa süre önce boşandı. Ümit Sevinç, iddiaya göre, evine gittiği eski eşi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Sevinç, mutfaktan aldığı bıçakla 3 çocuk annesi Şükriye Gür'ü öldürdü, daha sonra kendi boğazını da keserek intihara kalkıştı. Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Ümit Sevinç ile Şükriye Gür'ü kanlar içinde yatarken buldu. Ekipler, yaptığı kontrolde, Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Şükriye Gür'ün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Sevinç ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
`BENİ KURTAR´ DİYE MESAJ ATMIŞ
Adli Tıp Kurumu'na gelen Şükriye Gür´ün kuzeni Ümit Akboğa, kuzeninin aile içinde Şükran ismini kullandığını belirterek, saat 04.55´te cep telefonundan annesi Nesibe Akboğa´ya, `Teyze, ben Şükran. Bana yardım et. Polisi ara. Ümit beni öldürecek´ mesajını attığını söyledi. Telefonundan mesajı gösteren Akboğa, "O saatte annem uyuduğu için görmemiş. Sabah fark ettiğimizde artık çok geç kalmıştık" ifadesini kullandı.
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şükriye Gür´ün cenazesi bugün Adana´nın Ceyhan ilçesindeki Asri Mezarlığı´na getirildi. Cenaze namazının kılınmasının ardından genç kadının naaşı 1997´de vefat eden babası Ali Gür´ün kabrinin yanına hazırlanan mezar yerine götürüldü.
`KUZUMU KURTARAMADIM´
Bu sırada sinir krizi geçiren Şükriye Gür´ün annesi Hürü Gür, gözyaşları içinde, "Kuzumu kurtaramadım, yavrum öldü. Ben öldüm yavrum. Güzel kızım, selvi boylum. Daha 32 yaşındaydın" diye bağırdı.
Şükriye Gür'ün çocukları Ayşe Melek (15), Ali Baran (12) ve Zehra Su (7) da annelerini son yolculuğuna uğurlarken ayakta durmakta zorlandı. Gür'ün cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.
(DHA)
FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI
2022-04-07 13:40:21

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