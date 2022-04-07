Cihangir Kebap, iftarda dolup taşıyor

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Adana’da 3 şubesi bulunan Cihangir Kebap, iftar saatlerinde dolup taşıyor.

Kentte 3 şubesiyle hizmet veren Cihangir Korkmaz’ın sahibi olduğu Cihangir Kebap, her akşam iftar saatinde Adanalıları ağırlıyor.

Cihangir Korkmaz, 3 şubesinin de her akşam dolduğunu söyledi. Korkmaz, “Adanalılar kaliteli hizmet için bizleri tercih ediyor. İftar nedeniyle özel menülerimiz var ve onları tercih ediyorlar. Birbirinden farklı salatalarımız, tescilli Adana Kebabımız ve diğer özel lezzetlerimizle misafirlerimizi bekliyoruz” dedi.

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