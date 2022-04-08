Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem

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ADANA, (DHA)- ADANA´da Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı´ndan alınan bilgiye göre saat 01.09'da merkez üssü Adana´nın Ceyhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan ADANA, (DHA)

2022-04-08 02:54:16



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