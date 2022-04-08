Adana'da çamur yağdı Araçların üzeri çamurla kaplandı

Adana’da rüzgarın getirdiği toz bulutları yağmurla birleşince, gece adeta kente çamur yağdı. Araçların üzeri ise çamurla kaplandı.

Kuzey Afrika’dan gelen çöl tozları Adana’da yağmurla birleşince gökyüzünden çamur yağdı. Kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan yağışla birlikte gelen toz araçların üzerini çamurla kapladı.

Sabah işe gitmek için araçlarına inen ve araçlarını çamurla kaplı gören vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Araçlarının üzeri tamamen çamur olan sürücüler önce araçlarını temizleyip daha sonra yola çıktı.

Ahmet Esen isimli vatandaş Adana'da çamur yağdığını görmekten şaşkınlık duyduğunu ifade ederek, “Birkaç gündür çöl tozları gökyüzündeydi. Gece de yağmur yağınca araçların üstü çamur oldu. Şimdi mecbur arabayı temizleyip öyle yola çıkacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.