Şehit polisin mezarındaki plaketler duygulandırdı

Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da Türk Polis Teşkilatı´nın 177´nci yılı dolayısıyla şehitlikte yapılan arma programında şehit polis memuru Murat Savaş Kale´nin mezarına bırakılan `yılın en kral babasına´ ve `aşkların en güzeline´ yazılı plaketler, görenleri duygulandırdı.
Türk Polis Teşkilatı´nın kuruluşunun 177´nci yılı dolayısıyla Buruk Mezarlığı´ndaki şehitlikte, anma töreni yapıldı. Şehit aileleri, çocuklarının mezarlarına giderek dua etti. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ve beraberindeki şube müdürleri de şehit polislerin mezarlarına karanfil bıraktı. Batman´da 9 Ocak 2015´te görev yaparken geçirdiği trafik kazası sonucu, omurilik felci olan polis memuru Ahmet Doğan da (37) törene katılarak, şehit silah arkadaşlarına dua etti.
Tunceli´de, 4 Eylül 2015´te Şehit Nahit Bulut Polis Merkezi´ne PKK´lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Murat Savaş Kale´nin mezarındaki plaketler ise görenleri duygulandırdı. Şehidin mezarına, 10 günlükken gördüğü şu an 6,5 yaşındaki oğlu Yusuf Nihat Kale´nin `yılın en kral babasına´, eşi Belgin Ünal Kale´nin ise `aşkların en güzeline´ yazılı plaketler bıraktığı görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-04-08 10:52:42
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