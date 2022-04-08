Hırsızlık şüphelileri, korkuluklardaki parmak izlerini de silmiş



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da, 43 farklı olayda 1 milyon liralık hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerden Emre T.'nin (34), tablet ve cep telefonu çaldığı daireden çıkıp, duvarından atladığı apartmanın demir korkuluklarında dokunduğu yerleri bezle sildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 6 aylık teknik ve fiziki takiple hırsızlık olaylarına karışan şüphelileri tespit etti. Ekipler, 43 ayrı hırsızlık olayında toplam 1 milyon lira değerinde cep telefonu, tablet, ziynet eşyası, para ve inşaat malzemesi çaldığı belirlenen şüphelileri yakalamak için 4 Nisan'da operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 10 cep telefonu, televizyon ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

KAÇMA ANI KAMERADA

Emniyete götürülen şüphelilerin hırsızlık anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerden Emre T. ile yanındaki arkadaşının Çukurova ilçesindeki bir apartman dairesinden tablet ve telefon çaldığı belirlendi. Görüntülerde, Emre T.'nin apartmanın bahçe duvarından atladıktan sonra parmak izlerini yok etmek için demir korkuluklarda dokundukları yerleri bezle sildiği anlar yer aldı.

SOYDUKLARI EVİN SAHİBİ PEŞLERİNDEN KOŞTU

Şüphelilerden 2´sinin ise Çukurova ilçesindeki bir siteye girip villadan kadın çantası çaldığı belirlendi. Şüphelilerin burada ev sahibiyle karşılaşınca kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 15 kişiden, aralarında Emre T.'nin de olduğu 11 şüpheli tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-04-08 12:55:47



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