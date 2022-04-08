Kaymakam öğretmen, makamı sınıf oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde ilkokul öğrencileri "Merkezi Yönetim, Yerel Yönetim" konulu derslerini Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam’ın makamında işledi.

Kozan’da ilkokul öğrencileri "Merkezi Yönetim, Yerel Yönetim" konulu dersi işlemek için Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam’ı makamında ziyaret etti.

Makamda işlenen derste devletin sıcak ve şefkatli yüzünü öğrencilere yaşanmış örneklerle aktaran Kaymakam Gürçam, onların sorularını cevapladı.

Öğrencileri daha sonra kaymakamlık binasında bulunan birimleri gezdiren Kaymakam Gürçam, "Bugün benim için ve öğrenciler için güzel bir anı oldu. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız bizim için ilk önceliğimiz. Hani bir söz var ya çocukların nasihate değil, güzel örneklere ihtiyacı var. Bizde bu bağlamda çocuklarımıza onları önemsediğimizi ve onlara değer verdiğimizi göstermek istedim. Belli mi olur belki bu ziyaret vesilesiyle kaymakam ve vali olmayı amaçlarlar ve olurlar. Yoğun resmi ziyaretler arasında öğrencilerimizin bu ziyareti bana ve çalışma arkadaşlarıma da moral oldu" dedi.

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