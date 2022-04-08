Toplu sözleşme halayı Seyhan İmar A.Ş. ile DİSK Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile çalışanlar önemli kazanımlar elde etti İşçilerin yüzünü güldüren toplu iş sözleşmesi, Başkan Akay, sendika yöneticileri ve işçilerin çektiği halaylar, oynadığı çiftetellilerle kutlandı

Seyhan İmar A.Ş. ile DİSK Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı. İşçilerin yüzünü güldüren toplu iş sözleşmesi, Başkan Akif Kemal Akay, sendika yöneticileri ve işçilerin çektiği halaylar, oynadığı çiftetellilerle kutlandı.

Seyhan İmar A.Ş. bünyesinde görev yapan Seyhan Belediyesi çalışanlarını kapsayan toplu iş sözleşmesinin imza töreni Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde Başkan Akay, DİSK Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genelİş Adana Şube Başkanı Hüseyin Yaşar Gündoğdu, CHP Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Dardağan, CHP Seyhan Kadın Kolları Başkanı Dilek Özcan, belediye başkan yardımcıları, müdürler ve işçilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İşçilerin alkışları eşliğinde kürsüye gelen Akif Kemal Akay, konuşmasında Türkiye’nin de dünyanın da zor günlerden geçtiğine işaret etti. Toplumların yaşanan olumsuzların etkisinden kurtulabilmek için üretmek zorunda olduğunu belirten Başkan Akay, “Artık üretmek zorundayız. Onun için belediye çalışmalarında üretime ağırlık veren bir yol izliyoruz. Bu süreçte bugüne kadar yapılan çalışmalarda sizlere Seyhan Belediyesi Kurumu adına teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

İşçilerin ödediği sendika üyelik aidatının 100 lirasını Seyhan Belediyesinin ödeyeceği müjdesini de veren Başkan Akay, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi.

DİSK Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, “Bu sözleşmenin imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Zor zamanlardayız. Bu zor zamanlarda bir arada olmak zorundayız” diye konuştu.



İşçiler ikinci yıl enflasyon oranında zam alacak

DİSK Genel İş Adana Şube Başkanı Hüseyin Yaşar Gündoğdu, Adana’da belediyeler arasında en yüksek toplu sözleşmenin Seyhan Belediyesi ile imzalandığını söyledi. Sözleşmenin iki yıllık dönemi kapsadığını kaydeden Gündoğdu, “Toplu sözleşmede ücretlerin yanı sıra iş güvencesini de sağlayan çok önemli kazanımlar elde edildi. Toplu sözleşme imzaladığımız belediyelerimizin tamamında ikinci yılın zam oranını enflasyon oranına sabitledik. Yıl sonunda çıkan enflasyon oranı tüm ücretlere ve sosyal haklara otomatik olarak yansıyacak. Hepinize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İmza töreninin ardından Başkan Akay, sendika yöneticileri ve işçiler Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde halaylar çekip, çiftetelli oynayarak TİS sevincini yaşadılar.

İmzalanan TİS ile Seyhan İmar AŞ bünyesindeki işçiler yeni kazanımlar elde etti. TİS ile günlük en düşük ücret 175 TL olurken, işçiler 12+12 olmak üzere toplam 24 günlük tediye, Ramazan Bayramında 300, Kurban Bayramında 500, 1 Mayıs’ta 240, Yılbaşında 240 TL ikramiye almaya hak kazandı. İki yıllık dönem için imzalanan TİS ile eğitim, yakacak, yemek ve yol yardımlarında da iyileştirmeler yapılırken, 1 Ocak 2023’ten itibaren işçilerin ücretlerinde enflasyon oranında artış olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.