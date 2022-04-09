Adana'da askeri araç kaza yaptı: 5 yaralı

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Adana’nın Kozan ilçesinde jandarma aracıyla otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, AdanaKozan D815 karayolu Kozan girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 01 JAA 081 plakalı jandarma devriye aracıyla 01 JB 505 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu jandarma aracı devrilirken, otomobil ise refüje çıktı.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgedekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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