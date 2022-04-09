Kozan'da jandarma minibüsüyle otomobil çarpıştı; 2 şehit

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'da jandarma minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kozan ilçesi, Kozan-Adana karayolu Mansurlu Kavşağı'nda meydana geldi. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait 01 JAA 081 plakalı minibüsle sürücüsü öğrenilemeyen 01 JB 505 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada göreve giden minibüsteki 2 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2022-04-09 16:35:03



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